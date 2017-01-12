Мексиканская InterJet вернула в строй все SuperJet

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) восстановило летную годность всех 11 воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 мексиканской авиакомпании InterJet.

«В конце декабря 22 специалиста ГСС были оперативно направлены в Мексику для проведения необходимых работ. В течение пяти дней января первые шесть самолетов были возвращены в эксплуатацию. Остальная часть воздушных судов была отремонтирована уже к 10 января. Процедура устранения дефекта согласована российскими авиационными властями (Росавиация) и проводилась под контролем мексиканских авиационных властей (DGAC)», - сообщили ГСС в четверг.

Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла. Дефект оказался производственным - повышенный натяг втулок при сборке. На всех самолетах проведена замена креплений стабилизаторов.