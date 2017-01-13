Медведев поручил объединить ски-пассы в Сочи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручения по итогам совещания об использовании олимпийских объектов Сочи. В их числе - поручение объединить горнолыжные трассы сочинского спортивно-туристического кластера единым ски-пассом.

«Газпрому», ООО «Роза Хутор», НАО «Красная Поляна», администрации Краснодарского края, администрации города Сочи до 6 марта 2017 г. «представить в правительство согласованные предложения о механизме и источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов "Роза Хутор", "Горки Город", "Горно-туристический центр ПАО "Газпром"», «Альпика-Сервис» с внедрением единого ски-пасса», - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Минкультуры, Минфин, Минэкономразвития до 26 января должны представить в правительство предложения о предоставлении субсидий из федерального бюджета туроператорам, обеспечивающим дополнительный туристский поток на приоритетных туристских направлениях в «низкий сезон». Минфин, Минтранс и РЖД должны увеличить количество пригородных поездов «Ласточка» на 2017 г.

Все сочинские горнолыжные курорты – «Роза Хутор» (77 км трасс – самая протяженная зона катания в России), «Горки город» (25 км трасс), горно-туристический центр «Газпром» (20 км) и «Альпика сервис» (несколько километров, также принадлежит «Газпрому») – расположены в Адлерском районе Сочи в поселке Эсто-Садок на расстоянии нескольких минут езды друг от друга. Пока у всех них свои ски-пассы.