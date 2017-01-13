«Транснефть» оспорила в Верховном суде обеспечительные меры по иску «Роснефти»

«Транснефть» считает неправомерными обеспечительные меры по иску «Роснефти» и обратилась в Верховный суд, сообщил сегодня президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Решение суда по обеспечительным мерам неправомерно. На суд было оказано давление, - сказал он. - «Транснефть» обратилась к председателю Верховного суда с просьбой разобраться, почему суд вопреки своим регламентам это сделал». «Они ("Роснефть") требуют для себя эксклюзивных прав. Когда двое спорят и у одного нет аргументов, в ход идут разные методы. Я бы посоветовал господам из "Роснефти" разобраться со своими проблемами», - сказал Токарев.

28 декабря стало известно, что «Роснефть» подала в столичный арбитраж заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчиком в заявлении указана «Транснефть». Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению НК «Роснефть» и запретил «Транснефти» с 1 января 2017 г. прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемой нефтяной компанией. В качестве встречного обеспечения «Роснефть» гарантирует оплату оказанных услуг «по цене, установленной условиями незаключенного договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами».

Представитель «Транснефти» тогда заявил, что «Роснефть» срывает нормативные сроки подписания из года в год и с помощью судов затягивает на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку, выбивая для себя нестандартные для рынка эксклюзивные условия.