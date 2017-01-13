«Аэрофлот» подал иск о банкротстве «Оренбургских авиалиний»

ПАО «Аэрофлот» подало иск о банкротстве авиакомпании «Оренбургские авиалинии», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Арбитражного суда Оренбургской области. «Иск о банкротстве авиакомпании "Оренбургские авиалинии" поступил в суд, дата рассмотрения пока не назначена», – сказали в суде.

В июне 2016 г. Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Оренбургские авиалинии», решение было принято на основании заявления эксплуатанта. По данным «Аэрофлота», отзыв сертификата связан с консолидацией региональных перевозчиков компании на базе авиакомпании «Россия».

Новый перевозчик, образованный на основе трех дочерних компаний «Аэрофлота» – «России», «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний», в конце марта прошлого года приступил к выполнению программы полетов. Авиакомпания «Россия» базируется в Санкт-Петербурге («Пулково»).