Соколов: возобновление авиасообщения с Египтом – «вопрос недалекого времени»

Открытие чартерного авиасообщения с египетскими городами Хургада и Шарм-эль-Шейх является вопросом недалекого будущего, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Российские специалисты в конце декабря посетили аэропорт Каира, в данный момент они находятся с инспекцией в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

«Заключение [специалистов по аэропорту Каира] сейчас готовится. Как только оно будет подписано соответствующими экспертами, на его базе мы сформируем предложения и направим в правительство РФ для принятия окончательного решения руководством страны», - сказал министр, подчеркнув, что это касается только каирского аэропорта, то есть регулярного сообщения.

«Что касается вопросов по открытию чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом, то это тоже вопрос недалекого времени», - добавил Соколов.

Специалисты должны вернуться из Хургады и Шарм-эль-Шейха уже на следующей неделе. «В пределах 20 января мы на базе полученной информации сможем подготовить очередное заключение по готовности именно этих аэропортов», - сказал глава Минтранса.

«Доклад по Каиру будет готов в ближайшее время, а вторым этапом - доклад по состоянию двух других аэропортов», - подытожил он.