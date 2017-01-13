«Роснефть» направит 130 млрд рублей на финансирование НПЗ в Германии

« Роснефть» одобрила дополнительный вклад денежных средств в уставный капитал своей «дочки» ООО «РН - иностранные проекты», которая занимается зарубежными проектами. Сумма дополнительного вклада в «РН - иностранные проекты» составит 129,545 млрд руб.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роснефти», увеличение уставного капитала «РН - иностранные проекты» осуществляется для проведения внутригрупповых расчетов и финансирования операционной деятельности компаний группы ПАО «НК «Роснефть» после закрытия сделки по разделению СП ROG. «Средства не покинут периметр группы ПАО «НК «Роснефть», - отметил представитель компании.

Как сообщалось в конце 2016 г., "Роснефть" и BP Plc объявили о завершении сделки по расформированию нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия (СП) Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии. Договоренности вступили в силу 1 января 2017 г.

В результате реструктуризации данного СП «Роснефть» напрямую становится акционером и увеличивает свои доли участия в НПЗ Bayernoil - до 25% (с 12,5%), НПЗ MiRO - до 24% (с 12%), НПЗ PCK (Шведт) - до 54,17% (с 35,42%). BP в свою очередь консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie.

В результате реорганизации СП «Роснефть» получает контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12,5 млн т в год. При этом компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на германском рынке и приступает к развитию собственного бизнеса в стране в рамках нового дочернего предприятия - Rosneft Deutschland.