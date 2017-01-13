Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 января 2017 года

Политика

Россияне, названные в досье американских спецслужб как связанные с хакерскими атаками и сбором компромата на Трампа, опровергли эти утверждения читать на WSJ.com

На слушаниях в сенате люди, выбранные Трампом руководить национальной безопасностью, сделали высказывания по ключевым вопросам, которые отличаются от его позиции. Так, номинированный на пост министра обороны Джеймс Мэттис назвал Владимира Путина угрозой мировому порядку. Это усиливает неопределенность по поводу будущей политики Вашингтона читать на WSJ.com читать на FT.com

Хакеры Shadow Brokers, заявившие, что им удалось получить кибероружие Агентства национальной безопасности США, объявили о прекращении деятельности, так как им не удалось его продать. Но они также обнародовали новые файлы читать на WSJ.com

В докладе спецслужб США о попытках России повлиять на выборы в США деятельности канала RT уделяется гораздо больше внимания, чем хакерским атакам. Западные политики недоумевают, как им реагировать на российскую пропаганду читать на FT.com

Ряд реализующихся зарубежных проектов компаний Трампа могут представлять проблемы для его администрации в плане отношений с соответствующими странами. Тем более что некоторые его партнеры в этих проектах нечисты на руку читать на WSJ.com

Точка зрения

После поражения в войне в Афганистане Москва покинула этот регион. Но теперь она снова пытается увеличить свое влияние в нем, заполняя оставленный США вакуум, пишет Ахмед Рашид, автор нескольких книг об Афганистане и Центральной Азии читать на FT.com

Экономика

В ежемесячном прогнозе экономистов о состоянии экономики США, который проводит The Wall Street Journal, вероятность более быстрого, чем они ожидают, роста, оказалась самой высокой более чем за два года читать на WSJ.com

Устойчивость британской экономики после референдума о выходе из ЕС укрепляет решимость сторонников Brexit. Пессимистичные прогнозы их оппонентов о немедленном спаде после референдума не оправдались читать на FT.com

Многие греки до сих пор сводили концы с концами благодаря сплоченности больших семей и сбережениям. Но их финансовое положение ухудшается, пока греческое правительство и его кредиторы продолжают борьбу читать на WSJ.com

Индустрия

Сотрудники таможни США конфисковали алюминий стоимостью $25 млн, имеющий отношение к китайскому миллиардеру Лю Чжонтяню. Они расследуют, пытались ли связанные с ним американские компании избегать высоких тарифов на импорт, поставляя алюминий через другие страны читать на WSJ.com

Автомобили

Американские регуляторы обвинили концерн Fiat Chrysler в использовании программного обеспечения для занижения уровня вредных выбросов. Автопроизводителю грозит штраф до $4,6 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Японская Takata близка к тому, чтобы договориться о выплате $1 млрд штрафа для урегулирования расследования властей США о взрывах ее подушек безопасности. Компания может признать свою вину уже в пятницу читать на WSJ.com читать на FT.com

Французские власти в четверг начали предварительное расследование в отношении Renault по подозрениям в занижении уровня вредных выбросов ее дизельных автомобилей читать на FT.com читать на WSJ.com

В четверг суд в США отказался выпустить под залог менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, которому предъявлены обвинения в связи с «дизельгейтом». Он будет доставлен в Мичиган, где будет проходить судебный процесс по его делу читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти США уже предъявили обвинения шести сотрудникам Volkswagen в связи с «дизельгейтом», но пока остается неясным, будут ли привлечены к ответственности и другие люди читать на FT.com

Энергоресурсы

Серьезное препятствие может помешать плану ОПЕК повысить цены на нефть с помощью сокращение добычи: наличие в мире огромных запасов нефти. Они могут снизить ее влияние на рынки читать на WSJ.com

Внимание специалистов теперь сосредоточено на том, выполнит ли ОПЕК обещание сократить нефтедобычу. Ряд компаний пытаются следить за этим с помощью источников и современных технологий читать на FT.com

США понемногу наращивают экспорт нефти, и аналитики задаются вопросом, могут ли они стать крупным экспортером читать на WSJ.com

Некоторые специалисты считают, что благодаря победе Трампа на выборах именно уран может сильно подорожать. В последние годы он дешевел, потому что спрос на него снизился после аварии на АЭС «Фукусима» читать на FT.com

Инвестиции в зеленую энергетику снизились на 18% до $287 млрд в прошлом году, согласно Bloomberg New Energy Finance. Причем в 2015 г. они достигли рекордного уровня читать на FT.com

Финансы

Инвесторы пытаются использовать посты Трампа в Twitter для трейдинга читать на WSJ.com

Гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман и еще шесть топ-менеджеров банка заработали около $17 млн, продав часть принадлежавших им акций банка во время ралли на фондовом рынке после победы Трампа на выборах читать на FT.com

Совет финансовой стабильности (FSB) в четверг представил рекомендации, направленные на повышение безопасности сектора по управлению активами. В частности, у управляющих появится возможность не возвращать немедленно средства инвесторам в исключительных обстоятельствах читать на FT.com

FT выделила пять вещей, на которые нужно обратить внимание, когда Bank of America, Wells Fargo и JPMorgan Chase представят в пятницу отчеты за IV квартал читать на FT.com

UniCredit в четверг заявил, что запланированная им допэмиссия акций на 13 млрд евро не вызвана требованиями регуляторов. Акционеры одобрили планы банка читать на FT.com

Технологии

Спрос на персональные компьютеры в 2016 г. снизился пятый год подряд. Их глобальные поставки опустились ниже 300 млн впервые с 2008 г. на фоне популярности мобильных устройств читать на FT.com

Производитель дронов Lily Robotics закрывается и вернет клиентам $34 млн за предзаказы читать на FT.com

Индия запускает новую цифровую систему идентификации личности с помощью сканирования отпечатков пальцев и сетчатки глаза. Но использовать ее мешают плохое интернет-соединение в стране и мозоли на руках людей, занятых тяжелым трудом читать на WSJ.com

Nintendo в марте начнет продавать гибридную игровую консоль Switch стоимостью $300. Ее предыдущая консоль Wii U не пользовалась популярностью, поэтому некоторые инвесторы призывали компанию больше не выпускать гаджеты читать на WSJ.com

Snap добавила функцию поиска друзей и контента в приложение Snapchat в попытке сделать его более привлекательным для людей старшего возраста читать на WSJ.com

Медиабизнес

Эксперты предупреждают, что такие сервисы, как Facebook Live и Periscope, все чаще используются для трансляции насилия читать на WSJ.com

Потребительский рынок

McDonald’s продает фастфуд, но отстал от некоторых трендов в отрасли. Поэтому теперь он пытается исправить это и передает свои рестораны независимым операторам, что видно на примере Китая и Японии читать на WSJ.com

Amazon планирует создать более 100 000 рабочих мест в США к середине 2018 г. Отчасти он делает это, чтобы улучшить отношения с Трампом читать на WSJ.com читать на FT.com

Группа по защите прав животных Peta приобрела долю в производителе люксовых товаров LVMH. У нее уже есть акции Hermes и Prada. С помощью этого группа хочет оказывать давление на участников отрасли, чтобы они не использовали кожу экзотических животных читать на FT.com

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