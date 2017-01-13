Зоозащитники Peta стали акционерами Louis Vuitton и собираются давить на компанию

Зоозащитная организация Peta («Люди за этичное обращение с животными») купила акции производителя люксовых товаров Louis Vuitton Moet Hennessey (LVMH). Как сообщает ВВС, это было сделано, чтобы оказывать давление на компанию, добиваясь отказа от производства сумочек и других товаров из кожи животных. Доля в LVMH дает представителям Peta право посещать собрания акционеров и задавать вопросы совету директоров компании. Сколько акций купили зоозащитники, организация не уточняет.

Ранее Peta провела расследование и выявила жестокое обращение с крокодилами, которых разводят для производства кожи во Вьетнаме два поставщика LVMH. По словам активистов, рептилий держат в крохотных резервуарах и иногда их убивают, причиняя им излишние мучения. Комментируя утверждения зоозащитников, директор LVMH по экологии Сильви Бернар заявил, что крокодилова кожа из Вьетнама не закупается компанией с 2014 г., компания отказывается от работы с поставщиками, допускающими жестокое обращение с животными, и не знает, чтобы кто-либо из ее партнеров применял упомянутые в докладе Peta практики.

Ранее Peta с такими же целями купила акции Hermes и Prada.