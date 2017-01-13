«Транснефть» считает необоснованным недовольство «Роснефти» тарифами на прокачку нефти в Казахстан

«Транснефть» считает необоснованным недовольство «Роснефти» тарифами на прокачку нефти в направлении Казахстана, заявил глава трубопроводной монополии Николай Токарев.

«Роснефть пожаловалась в правительство, что недовольна тарифами в направлении прокачки через Казахстан», - сказал он. «Роснефть» на 3,5 млн т планирует увеличить поставки в этом направлении.

«Плохой тариф? Но мы посчитали-посмотрели - "Транснефть" тоже 1,5 млрд руб. теряет, так как 3 млн т по короткому транспортному плечу будет поставляться», - сказал глава трубопроводной монополии.

«Роснефть» в «шоколаде», им не стоит жаловаться, так как на восточном направлении, которым «Роснефть» активно пользуется, тарифы дотируются», - подчеркнул Токарев. Он пояснил, что на нефть «Роснефти» приходится 70% от объемов нефти, идущей в восточном направлении.

Как сообщалось, «Роснефть» и CNPC подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия контракта, заключенного 21 июня 2013 г., до 31 декабря 2023 г. Поставки в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2023 г. составят 70 млн т, при этом общий объем поставок нефти по вышеуказанному контракту, с учетом ранее направленных 21 млн т, достигнет 91 млн т за 10-летний период.