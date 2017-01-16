«Детский мир» объявил об IPO

Крупнейший в России ритейлер детских товаров «Детский мир» объявил о намерении провести первичное размещение акций, передает ТАСС.

Ранее об этом писала газета Financial Times со ссылкой на источники. В рамках IPO планируется разместить 30% акций компании, сообщили источники газеты.

Продавцами акций «Детского мира» в рамках размещения выступят АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд, а также менеджмент компании и «Системы».

При этом основной акционер «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова – сохранит контрольный пакет акций – минимум 50%. Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley выступят координаторами и букраннерами сделки, писала FT. Также букраннерами являются UBS и Sberbank CIB.

В октябре Евтушенков говорил, что IPO «Детского мира» состоится в марте следующего года в России или Великобритании.

Группа компаний «Детский мир» – крупнейший в России продавец детских товаров с долей рынка 10,4% (по данным «Infoline-аналитики»). Ритейлер объединяет 420 одноименных супер- и гипермаркетов в 158 городах России и Казахстана, а также развивает розничную сеть ELC из 45 магазинов; торговая площадь магазинов сети «Детский мир» – 531 000 кв. м, ELC – 6000 кв. м (на 7 октября 2016 г.). Акционеры (все данные компании): АФК «Система» (72,63%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23,1%), гендиректор Владимир Чирахов (1,79%), менеджмент (2,48%).