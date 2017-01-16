Компания Абрамовича отказалась от крупнейшего в России месторождения олова – «Коммерсантъ»

Подконтрольная Millhouse Романа Абрамовича компания «Северное олово» сочла нерентабельной разработку крупнейшего месторождения олова в стране – чукотского Пыркакая. Как пишет «Коммерсантъ», компания закрыла проект и сдала лицензию государству.

«Северное олово», которое принадлежит Aristus Holding Ltd., обладало лицензией на разработку Пыркакая с 2009 до 2028 г. Как узнал «Коммерсантъ», компания в ноябре 2016 г. сдала ее Роснедрам, 21 ноября информация об аннулировании лицензии была внесена в ЕГРЮЛ. Компания ликвидируется, следует из данных ЕГРЮЛ и Kartoteka.ru, запись в реестр внесена 10 января.

Запасы Пыркакая оцениваются в 228 500 т олова – по этому показателю оловоносный узел в Чаунском районе Чукотки занимает 4-е место в мире – и 23 000 т вольфрама. Начало добычи намечалось на 2017 г., планируемая мощность переработки оценивалась примерно в 6 млн т руды в год с выпуском 11 100 т олова и 814 т вольфрама. Капитальные затраты на разработку месторождения оценивались в $300 млн.

С 2012 г. Millhouse искала партнеров или покупателей на этот проект. Его предлагали китайской Yunnan Tin Group (YTG), но она отказалась, решив, что содержание металлов в руде (0,25%) слишком низко и добыча будет нерентабельной. В Millhouse отказались от комментариев.

Директор инвестбанковского управления «Русских фондов» Сергей Рыжов объяснил изданию, что проблемы отрасли начались еще при СССР, когда на фоне дефицита олова во главу угла поставили объемы, а не рентабельность добычи, которая субсидировалась. На баланс ставились запасы с крайне низким содержанием металла в руде, и даже после распада СССР государство далеко не всегда позволяло недропользователям списывать непригодные к эффективной отработке запасы.