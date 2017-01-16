Правительство признало сидр сельхозпродуктом

Правительство включило сидр в перечень сельхозпродукции и продукции первичной обработки, произведенной из собственного сырья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Получение компаниями статуса сельхозпроизводителей совпало более чем с двукратным ростом акциза на сидр, пишет РБК. С 1 января 2017 г. ставка акциза для производителей выросла с 9 до 21 руб. за литр. «Признание сидра сельхозпродуктом поможет нам иметь такие же преференции, как у виноградарей, получать субсидии на закладку садов, участвовать в ярмарках, иметь послабления в рекламе», – рассчитывает руководитель компании «Яблочный спас» (производит сидр под маркой St.Anton) Олег Горелов.

По его мнению, признание сидра сельхозпродуктом также упростит отношения компаний-производителей с кредитными организациями. «Это поможет нам в вопросе финансирования по закладке садов. Банки смотрят, как себя ведет государство. Это важно с финансово-экономической точки зрения», – сказал глава «Яблочного спаса».