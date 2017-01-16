Суд отклонил иск депутата Рашкина к «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать исковое заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к компании « Роснефть» о защите чести, достоинства и деловой репутации. В определении суда говорится, что «требование к публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» не попадает под категории споров, рассматриваемых арбитражным судом в соответствии как с общей, так и со специальной подведомственностью».

Отмечается, что в материалах дела нет доказательств, что спор возник «при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности физическим лицом Рашкиным В.Ф.».