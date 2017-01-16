Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 января 2017 года

Политика

Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что и другие страны вслед за Великобританией покинут ЕС, в интервью британской The Times и немецкой Bild. Также он заявил, что предложит Великобритании быстро заключить взаимовыгодное торговое соглашение после Brexit читать на FT.com читать на WSJ.com

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью WSJ предупредил администрацию Трампа о рисках протекционизма в экономике и стремлении России подорвать демократию на Западе. Это подчеркивает возможные разногласия между США и Германией читать на WSJ.com

Председатель КНР Си Цзиньпин лично посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Ожидается, что он постарается показать себя одним из немногих оставшихся ответственных лидеров на мировой арене читать на FT.com

Экономика

Курс фунта стерлингов во время торгов в понедельник опустился ниже $1,2, до минимального уровня с 1985 г. Инвесторы ожидают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявит об уходе страны с единого рынка ЕС читать на WSJ.com читать на FT.com

Привязанные к инфляции доходности гособлигаций США снизились за последний месяц. Это признак снижения оптимизма инвесторов относительно экономических планов Трампа читать на WSJ.com

Ослабление евро, снижение ставок по кредитам и низкие цены на нефть помогли экономике еврозоны обрести устойчивость, несмотря на политическую неопределенность в прошлом году читать на FT.com

Индустрия

Шведская Atlas Copco разделится на две компании и сменит гендиректора. Существующая Atlas Copco сосредоточится на вакуумных технологиях и сервисном бизнесе, а новая компания – на горнодобывающем и строительном оборудовании читать на FT.com

Автомобили

Гендиректор Fiat Chrysler Серджио Маркионне в свое время спас автопроизводителя от банкротства, но теперь экологический скандал угрожает омрачить его наследие и снижает шансы на слияние с каким-либо из других крупных автопроизводителей читать на WSJ.com

Toyota инвестировала в 15 технологических стартапов через свой фонд, созданный 14 месяцев назад. Компания отошла от консервативного подхода к инвестициям, чтобы не отставать от инноваций в автомобильном секторе читать на FT.com

Распространение самоуправляемых автомобилей рискует ухудшить ситуацию с движением в городах, если потребители будут отдавать предпочтение им, а не общественному транспорту, предупредил Международный союз общественного транспорта (UITP) читать на FT.com

Крупный план

Распространение электрических видов транспорта – от скейтбордов до автобусов – может ускорить развитие технологий автопилота и поспособствовать переходу от владения транспортными средствами к транспортным услугам, пишет технологический обозреватель WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Энергоресурсы

ОПЕК, возможно, не понадобится договариваться о продлении соглашения о сокращении нефтедобычи на вторую половину 2017 г., заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он ожидает, что спрос летом вырастет читать на FT.com

Выяснилось, что более 100 человек были приговорены к тюремным срокам за ложные заявления для получения компенсации от BP за разлив нефти в Мексиканском заливе, по данным министерства юстиции читать на FT.com

Некоторые инвесторы надеются заработать на приватизации энергетического сектора Мексики, несмотря на падение курса песо и другие риски читать на WSJ.com

Финансы

Лондонский суд в понедельник рассмотрит иск на 10 млрд фунтов кредиторов банка Lehman Brothers, обанкротившегося во время финансового кризиса читать на FT.com

Ожидается, что ФРС США позволит американскому подразделению Santander и некоторым другим не очень крупным банкам не проходить наиболее обременительную часть стресс-тестов. Это хорошие новости для Santander, у которого были проблемы со стресс-тестами читать на FT.com

PIMCO увеличивает денежные резервы и продает рискованные корпоративные облигации, ожидая, что связанная с победой Трампа эйфория на рынках исчезнет читать на FT.com

Американская Bitcoin IRA предлагает людям инвестировать часть пенсионных сбережений в биткоины. Но это может быть рискованно из-за высокой волатильности биткоина читать на WSJ.com

Технологии

Южнокорейские прокуроры хотят получить ордер на арест наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна в связи с коррупционным скандалом, который уже привел к импичменту президента страны. Суд примет решение в среду читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что создатели сервиса Snapchat Эван Спигель и Бобби Мерфи сохранят более 70% голосов после IPO стартапа Snap, а новые инвесторы вообще не будут иметь голосов. Компания может быть оценена в $20-25 млрд читать на WSJ.com

SpaceX Илона Маска в субботу успешно запустила ракету Falcon 9, которая выведет на орбиту 10 коммерческих спутников компании Iradium. Это первый запуск ракеты с тех пор, как в сентябре у SpaceX произошел взрыв на космодроме читать на WSJ.com

Китайская Kuang-Chi Group инвестирует $30 млн в британскую Gilo Industries, производителя двигателей для реактивных ранцев. Это ее «первая из многих» инвестиций в Великобританию, заявила Kuang-Chi читать на FT.com

SAP раскритиковала закон о защите данных, который должен вступить в силу в ЕС в 2018 г. По ее мнению, штрафы за его нарушение слишком высоки и могут помешать развитию стартапов в Европе читать на FT.com

США обеспокоены тем, что китайские производители полупроводников получают большие субсидии от правительства и пытаются приобрести американских конкурентов читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook разворачивает систему по блокировке фейковых новостей в Германии, которая особенно опасается вмешательства России в ее выборы и попыток дестабилизации внутренней ситуации читать на FT.com

Потребительский рынок

Итальянская Luxottica и французский производитель оптических линз Essilor договорились о слиянии, в результате чего будет создан производитель очков стоимостью около 46,3 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

«Детский мир» планирует провести IPO в Москве в ближайшие недели читать на FT.com

Спрос на люксовые часы в России снизился на фоне ослабления рубля и санкций Запада. Но при этом наблюдается спрос со стороны иностранных туристов читать на FT.com

Итальянский модный дом Fendi снова на волне успеха благодаря тому, что покупатели готовы тратить тысячи долларов на помпоны и ремешки, чтобы сделать свои аксессуары оригинальными читать на WSJ.com

Недвижимость

Конгломерат Dalian Wanda богатейшего человека Китая Вана Цзяньлиня отчитался о снижении годовой прибыли впервые по меньшей мере за шесть лет на фоне избытка коммерческой недвижимости в стране читать на WSJ.com

Менеджмент

Британские и канадские бизнес-школы хотят перехватить потенциальных студентов у США после победы Трампа на выборах. Хотя американские бизнес-школы отрицают, что из-за Трампа их популярность снизится читать на FT.com

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