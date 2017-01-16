Золото дорожает в ожидании речи Мэй и инаугурации Трампа

Цена золота растет в понедельник на фоне роста спроса на безопасные активы: инвесторы ожидают речи британского премьера Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС во вторник и инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

В 15.39 мск золото торговалось по $1.203,4 за тройскую унцию по сравнению с $1.197,26 за унцию при закрытии торгов в пятницу, а в ходе торгов дорожало до $1.207,86, максимума с 23 ноября.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $7,1 до $1.203,3 за унцию.

Премьер-министра Великобритании должна 17 января рассказать о приоритетах королевства при переговорах с Евросоюзом о выходе из блока. Британские СМИ сообщали, что Мэй сделает акцент на том, что страна покинет единый европейский рынок с целью восстановить контроль над иммиграционной политикой. Геополитическая нестабильность подстегивает спрос на безопасные активы, к которым относятся драгметаллы.

Кроме того, инвесторы ожидают инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Трейдеры опасаются, что экономическая политика Трампа будет не такой благоприятной по отношению к бизнесу, как ожидалось ранее, что также поддерживает цены на золото.