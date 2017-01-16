Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье с 1 по 15 января увеличился на 25,5%

«Газпром» в первой половине января увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 25,5%, говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Рост спроса на российский газ, который демонстрировали европейские потребители в 2016 г., уверенно продолжается и в начале 2017 г. С 1 по 15 января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье увеличился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В абсолютном выражении рост составил около 1,9 млрд куб. м газа», - отмечается в сообщении.