«Победа» закроет рейсы в Киров из-за отказа аэропорта дать скидку

Авиакомпания «Победа» собирается отказаться от регулярных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Киров. Об этом говорится в письме гендиректора перевозчика Андрея Калмыкова руководителя кировского аэропорта «Победилово» Алексею Легконравову.

«Победа» стала осуществлять полеты в Киров в сентябре 2015 г. По соглашению сторон компания получала скидку на обслуживание самолетов в аэропорту до конца 2016 г., уточняется в письме от 12 января.

«Ввиду окончания действия трехстороннего соглашения и отказа аэропорта "Победилово" в предоставлении скидок в 2017 г., что делает дальнейшее выполнение полетов экономически неэффективным, ООО "Авиакомпания "Победа" вынуждено прекратить выполнение рейсов по маршруту Киров - Санкт-Петербург с 20 января 2017 г., а также рейсов по маршруту Киров - Москва с 1 февраля 2017 г.», - написал Калмыков.

В пресс-службе перевозчика подтвердили подлинность письма, но комментировать ситуацию отказались.

В свою очередь Легконравов пояснил, что аэропорт пытается создать равные условия для всех авиакомпаний.