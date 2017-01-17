Мамут обсуждает покупку «Синема парка» у Саида Керимова – «Коммерсантъ»

Предприниматель Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей российской сети кинотеатров «Синема парк» Саида Керимова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рыночные источники. Один из них говорит, что переговоры о покупке сети с 37 кинотеатрами на 335 залов и рыночной долей 7,9% находятся в продвинутой стадии, но ничего пока не подписано. Ближайший конкурент «Синема парка» – «Формула кино» «Альфа-групп», 266 залов которой занимают долю в 6,3%.

Саид Керимов приобрел «Синема» в 2014 г. у Владимира Потанина за $300–400 млн. Еще около года вел переговоры об объединении с «Формулой кино», но безуспешно. С тех пор привлекательность актива снизилась, как и привлекательность самого рынка, из-за кризиса.