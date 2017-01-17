Песков: Действия ВТБ не могут считаться участием в приватизации «Роснефти»

Участие ВТБ в сделке по покупке Glencore и Катарским инвестиционным фондом (QIA) акций «Роснефти» не может расцениваться как участие в приватизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае вряд ли можно говорить об участии в приватизации, речь идет о коммерческих операциях», – сказал Песков, добавив, что «это не кремлевский вопрос». Он добавил, что «это не может расцениваться как участие в приватизации», отвечая на вопрос журналиста о том, является ли бридж-кредит ВТБ участием госбанка в приватизации госкомпании.

16 января стало известно, что 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций «Роснефти». Это стало известно из документов СП Glencore и QIA. О каком пакете идет речь, в документах не говорится. Но ровно в 692 млрд руб. были оценены выставленные на продажу «Роснефтегазом» 19,5% акций «Роснефти». И ровно такой доход от сделки плюс премию в 18 млрд руб. перечислил в бюджет 16 декабря «Роснефтегаз».

ВТБ был кредитором покупателей недолго. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». А 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти».