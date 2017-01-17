Россия запретила ввоз мяса птицы из Ирана из-за гриппа птиц

Россельхознадзор запретил поставки живых птиц и птицеводческой продукции из Ирана в связи с регистрацией в стране высокопатогенного гриппа птиц, сообщается в материалах ведомства.

Под запрет попали также инкубационные яйца, мясо птицы и птицеводческая продукция, не прошедшая термическую обработку, корма и кормовые добавки, бывшее в употреблении оборудование для убоя и разделки птицы.

Одновременно Россельхознадзор ввел ограничения на транзит по территории России живой птицы с территории Ирана.

Все ограничения действуют с 16 января 2017 г.

По данным Россельхознадзора, право на экспорт инкубационных яиц в России имеет одно предприятие Ирана, мяса птицы - три. Все они были включены в реестр поставщиков в 2015 г.