Путин 18 января запустит газопровод с месторождения в Бованенково

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 18 января, в среду, запустит газопровод «Бованенково - Ухта-2», сообщила пресс-служба Кремля.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, разработку которого осуществляет ПАО «Газпром», является крупнейшим на полуострове Ямал.

Кроме того, в режиме телемоста президент введет в эксплуатацию два новых нефтепровода ПАО «Транснефть» «Заполярье - Пурпе» и «Куюмба - Тайшет», которые позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края, отмечают в Кремле.