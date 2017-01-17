Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 января 2017 года

Политика

Покидающий пост вице-президента США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник постарался заверить Украину, что США продолжат ее поддерживать. Киев обеспокоен, что избранный президент США Дональд Трамп изменит внешнюю политику в пользу Москвы читать на FT.com

Несмотря на критику Трампа в адрес НАТО около 300 американских военных прибыли в граничащую с Россией Норвегию, чтобы полгода участвовать в учениях читать на WSJ.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявила, что страна не хочет частичного членства в ЕС, но хочет сотрудничать и заключить торговое соглашение с блоком читать на FT.com

Экономика

Новый министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью FT отметил, что приватизация крупных госкомпаний не окажет значительного влияния на экономику, если конкуренция не станет выше читать на FT.com

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в защиту глобализации на Всемирном экономическом форуме в Давосе читать на FT.com читать на WSJ.com

Политика Трампа изначально ускорит мировую экономику, но в долгосрочной перспективе его протекционистский подход может нанести больший урон, предупреждают экономисты в Давосе читать на FT.com

Кувейт готовится впервые выпустить номинированные в долларах облигации. Ранее это уже сделали другие страны Персидского залива, которые тоже испытывают проблемы из-за низких цен на нефть читать на FT.com

Трамп раскритиковал налоговую реформу, которую республиканцы предлагают в качестве альтернативы его тарифам на импорт, назвав ее «слишком сложной» читать на WSJ.com

Индустрия

Rolls-Royce договорилась с регуляторами США, Великобритании и Бразилии выплатить 671 млн фунтов для урегулирования обвинений в коррупции на ряде рынков. Благодаря этому ее акции во вторник утром подорожали почти на 7% читать на FT.com читать на WSJ.com

Поиски пропавшего три года назад самолета Malaysia Airlines прекращены. Но Австралия планирует обнародовать имеющиеся данные, чтобы позволить другим специалистам их проверить. Решение этой загадки будет очень престижным, но для ведения поисков будут нужны спонсоры читать на WSJ.com

Автомобили

Hyundai Motor объявила, что увеличит инвестиции в США на 50% до $3,1 млрд в следующие пять лет. Это происходит на фоне призыва Трампа выпускать автомобили в США, а не импортировать их из Мексики читать на FT.com

General Motors на этой неделе объявит о планах инвестировать минимум $1 млрд в несколько заводов в США, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть во вторник утром подорожала благодаря оптимистичным заявлениям накануне министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о балансе спроса и предложения читать на WSJ.com

Производители сланцевой нефти США оказались устойчивыми во время обвала цен на нефть. Теперь цены стабилизировались, и они хотят нарастить добычу. Но им будет сложно получать прибыль, поскольку их издержки растут читать на WSJ.com

Американская Noble Energy приобретет за $2,7 млрд Clayton Williams Energy, что позволит ей значительно увеличить свое присутствие на сланцевом месторождении Permian Basin читать на WSJ.com

Нефтедобыча Китая будет снижаться в долгосрочной перспективе, признал Пекин. Из-за этого может вырасти зависимость страны от импорта нефти читать на WSJ.com

Саудовская Аравия планирует инвестировать $30-50 млрд в солнечную и ветряную энергетику к 2030 г., чтобы снизить зависимость от нефти. В ближайшие недели Эр-Рияд начнет проводить тендеры, заявил в понедельник министр нефти Халид аль-Фалих читать на FT.com

Финансы

Дисперсия на фондовом рынке выросла до максимума за семь лет после победы Трампа на выборах. Это означает, что активные инвесторы могут получить не только высокую прибыль, но и большие убытки, если ошибутся в выборе акций читать на WSJ.com

Прибыль Morgan Stanley в IV квартале выросла на 83% благодаря удачной торговле облигациями после победы Трампа на выборах читать на WSJ.com читать на FT.com

Отток из фондов Ashmore, инвестирующей на развивающихся рынках, составил $700 млн в последнем квартале. Этому способствовала победа Трампа на выборах читать на FT.com

Инвесторы активно следят за твитами Трампа, в которых он пишет об отдельных компаниях, секторах или своих планах. Его твиты уже влияли на котировки акций компаний читать на FT.com

Британская LSE Group заявила, что не намерена перемещать клиринговый бизнес в Германию после слияния с Deutsche Borse. Она сделала опровержение из-за опубликованного Deutsche Borse исследования, в котором говорится о преимуществах такого шага читать на FT.com

Онлайн-кредитор CAN Capital, работающий с малым бизнесом, много лет получал прибыль. Но в прошлом году у него возникли проблемы, во многом из-за решения быстро выйти на новые рынки читать на WSJ.com

Технологии

Вероятный арест наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна необычен для деловой культуры Южной Кореи, где семейные конгломераты обладают огромным влиянием. Также он может приостановить реорганизацию Samsung читать на WSJ.com

В Париже в бывшем железнодорожном депо в апреле будет открыт крупнейший в мире инкубатор стартапов Station F, в котором смогут разместиться до 1000 небольших технологических компаний. Его партнером-основателем является Facebook читать на FT.com читать на FT.com

Lenovo в свое время удалось превратить проблемное подразделение IBM в крупнейшего производителя персональных компьютеров в мире. Китайская компания надеялась повторить этот успех, когда в 2014 г. она приобрела производителя смартфонов Motorola Mobility. Но Lenovo недооценила разницу культур и бизнес-моделей, рассказал в интервью WSJ ее гендиректор Ян Юаньцин читать на WSJ.com

Китай ужесточает контроль над магазинами приложений в стране для борьбы с «незаконной информацией». Это связано с тем, что пользователи теперь все чаще выходят в интернет с мобильных устройств, а не персональных компьютеров читать на FT.com читать на WSJ.com

Amazon благодаря виртуальному помощнику Alexa неожиданно опередила Apple, Google и Microsoft в разработке технологий, управляемых голосом читать на FT.com

Крупный план

Появление потоковых онлайн-сервисов спасло музыкальную индустрию. Сейчас Spotify, Apple и другие зарабатывают деньги для крупных звукозаписывающих компаний, но, вероятно, технологические компании изменят ситуацию читать на FT.com

Потребительский рынок

British American Tobacco приобретет за $49,4 млрд еще не принадлежащие ей 57,8% акций конкурента Reynolds American. Благодаря этой сделке будет создана крупнейшая по продажам табачная компания читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай в прошлом году стал главным импортером российской еды, потратив на нее более $1 млрд. Страны хотят расширить сотрудничество в этой области читать на WSJ.com

Walmart заявила о планах создать около 10 000 рабочих мест в США в этом году. Это должно угодить Трампу читать на WSJ.com

Luxottica и Essilor решили объединиться в одну компанию стоимостью около 50 млрд евро в том числе для того, чтобы разрабатывать инновационные очки. Ранее Google уже потерпела неудачу с этой затеей читать на FT.com

Недвижимость

Отель Трампа в Вашингтоне, находящийся во взятом в аренду у правительственного ведомства здании, вызовет конфликт интересов, как только он вступит в должность 20 января, говорят юристы читать на FT.com

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