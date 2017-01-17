«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет за невыбранный в 2016 году газ в $5,319 млрд

«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» за 2016 г. счет за невыборку законтрактованного по правилу «бери или плати» газа на сумму $5,3 млрд. В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до $37 млрд, что составляет больше половины капитализации «Газпрома» ($61 млрд).

Как сообщило управление информации ПАО «Газпром», «сегодня ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II-IV кварталах 2016 г. по условию "бери или плати". Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа. В соответствии с условиями контракта, "Нафтогазу Украины" выставлен счет на сумму $5,319 млрд. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней».

В I квартале 2016 г. для НАК «Нафтогаз Украины» не применялось условие «бери или плати» в соответствии с трехсторонним «зимним пакетом».