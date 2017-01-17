Минприроды будет вести реестр недобросовестных победителей аукционов на участки недр

Минприроды решило вести реестр недобросовестных участников аукционов на участки недр, чтобы в дальнейшем не допускать их к торгам, говорится в поправках в закон «О недрах», опубликованных на сайте раскрытия правовой информации.

Как отмечается в пояснительной записке, «на практике встречаются компании, систематически участвующие в аукционах на право пользования участками недр и предлагающие наибольший размер разового платежа, однако не уплачивающие заявленную на торгах сумму при предоставлении указанного права». «Указанные действия направлены на умышленный срыв аукционов на право пользования участками недр», - говорится в документе.

Как правило, такая ситуация наблюдалась в аукционах по участкам с месторождениями золота. Но в августе прошлого года впервые такой случай произошел по аукциону на нефтегазовый участок. Компании «УДС-Энерджи» депутата госсовета республики Алексея Чулкина выиграла аукцион на Борулахский участок в Якутии у «Роснефти», «Новатэка» и «Сургутнефтегаза», разогнав цену с 17 млн руб. до 2,75 млрд руб. Но заплатить эти деньги в положенный срок «УДС-Энерджи» не смогла, и участок, вызывавший интерес у более ответственных компаний, был отправлен в нераспределенный фонд. После данного случая Минприроды решило более четко прописать правила проведения аукционов.

Согласно поправкам, если компания победила в аукционе по участкам недр, но не заплатила за него, то данные о ней, ее учредителях, о ее членах правления и руководстве попадают в реестр недобросовестных участников аукционов. Данные будут содержаться в реестре течение двух лет с момента внесения. Роснедра получат право отказывать компании в приеме заявок на участие в аукционах или конкурсах, если данные о ней, о ее учредителях, членах правления или ее руководителях будут содержаться в реестре.