«Транснефть» предложила ФАС снизить тариф для «Роснефти» на прокачку в Китай

«Транснефть» предложила ФАС оптимизировать тарифные решения на прокачку нефти в Китай через Казахстан для сокращения логистических затрат «Роснефти», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.

По словам представителя ведомства, «Роснефть» обратилась в Минэнерго с просьбой разобраться с ростом расходов на транспортировку нефти по территории России для дальнейшего экспорта в Китай через Казахстан. Нефть экспортируется в рамках Межправсоглашения с Китаем от 22 марта 2013 г..

Как пояснила «Роснефть» министерству, маршрут транспортировки нефти в Китай через Казахстан удлинился из-за проведенных «Транснефтью» в 2015 г. работ по перенаправлению высокосернистой нефти Поволжья в восточном направлении для сохранения качества нефти, поставляемой на отечественные НПЗ. В результате маршрут транспортировки нефти в Китай через Казахстан стал длиннее по территории России и выросли затраты «Роснефти».

«По информации "Роснефти", это привело к ухудшению экономических показателей при реализации нефти, поставляемой в Китай», - отметили в Минэнерго.

С 2011 г. «Роснефть» экспортирует нефть китайской China National Petroleum Corporation (CNPC) по долгосрочным контрактам. Сырье поставляется по трем маршрутам: через порт Козьмино (конечная точка ВСТО), по отводу от ВСТО – Сковородино – Мохэ и через Казахстан. В последнем случае часть российской нефти идет на Павлодарский НПЗ (Казахстан взамен поставляет свою нефть в Китай), остальная – транзитом в Китай.

Дополнительную нефть с этого года в Казахстан «Роснефть» поставляет за счет нефти «Башнефти». Это высокосернистая нефть (содержание серы – 3,5%). Но по контракту о поставках в Китай уровень серы не должен превышать 1,6%. Поэтому башкирская нефть смешивается с менее сернистой западносибирской, для чего «Транснефть» прокачивает нефть на большее расстояние. В итоге стоимость прокачки увеличилась примерно на 280 руб. на тонну. Именно этим ростом и недовольна «Роснефть».

Минэнерго 1 декабря 2016 г. провело совещание с участием представителей ФАС, «Роснефти» и «Транснефти». «Со стороны "Транснефти" поступило предложение о разработке и применении тарифных решений ФАС России в целях снижения логистических затрат "Роснефти" при поставках нефти в Китай», - подчеркнул представитель Минэнерго.