Анонс «Ведомостей» на 18 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российская модель экспорта оружия может стать еще более похожей на западную;

сменив мужчину на женщину-гендиректора, можно увеличить выручку на 14%;

малый бизнес назвал полезные и не нужные ему льготы;

корпоративная культура Motorola оказалась не по зубам Lenovo.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: президент группы НЛМК Олег Багрин рассказал в интервью о предварительных итогах новой стратегии

и статью на полосе «Комментарии»: чем отличается российский и американский национализм.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».