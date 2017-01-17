Анонс «Ведомостей» на 18 января 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
российская модель экспорта оружия может стать еще более похожей на западную;
сменив мужчину на женщину-гендиректора, можно увеличить выручку на 14%;
малый бизнес назвал полезные и не нужные ему льготы;
корпоративная культура Motorola оказалась не по зубам Lenovo.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: президент группы НЛМК Олег Багрин рассказал в интервью о предварительных итогах новой стратегии
и статью на полосе «Комментарии»: чем отличается российский и американский национализм.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».