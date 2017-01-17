«Роснефть» выйдет из капитала итальянской Saras – СМИ

Люксембургская «дочка» «Роснефти» - Rosneft JV Projects - продаст свой 12%-ный пакет в итальянской энергетической компании Saras SpA институциональным инвесторам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, которое ознакомилось с условиями сделки.

Цена одной акции при продаже составит 1,5 евро. Пакет «Роснефти» включает примерно 114 млн акций. Таким образом, сумма сделки может достигнуть около 171 млн евро, следует из информации агентства.

Организаторами продажи акций Saras выступают банки Credit Suisse и UBS.

В начале 2016 г. «Роснефть» продала почти 9% акций Saras институциональным инвесторам.

Saras – шестая по величине нефтеперерабатывающая компания в Европе, владеет НПЗ на Сардинии (мощность – 15 млн т), нефтехранилищами в Италии и Испании и сетью из 124 АЗС на юге Испании. «Роснефть» и Saras стали партнерами еще в 2012 г., договорившись создать СП на паритетных началах для нефтепереработки и трейдинга. Акционером итальянской компании «Роснефть» стала в 2013 г., купив сначала 13,7% акций за 178,5 млн евро, а потом еще 7,29% за 95 млн евро.