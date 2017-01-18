«Роснефть» продает всю долю в итальянском НПЗ Saras из-за санкций

Сегодня «Роснефть» объявила о продаже доли в итальянском НПЗ Saras «институциональным инвесторам». Rosneft JV Projects, люксембургская «дочка» «Роснефти», продаст все 12% акций Saras за 175 млн евро, что означает дисконт к рыночной стоимости около 9%, следует из сообщения.

«Роснефть» раскрыла, что в течение 2013-2017 гг. получила от инвестиций в акции Saras более 80 млн евро (включая дивиденды), а совокупная доходность составила 9% годовых в евро.

Компания расстается с акциями в том числе из-за санкций. «Продажа является частью программы по оптимизации портфеля активов компании, связанной, в том числе, с невозможностью реализации изначальных договоренностей об увеличении доли ПАО "НК "Роснефть" до уровня контрольного пакета с учетом действующих санкционных ограничений. Вырученные от продажи пакета средства будут направлены на реализацию стратегических проектов с другими итальянскими партнерами ПАО "НК "Роснефть"», - говорится в сообщении.

Saras – шестая по величине нефтеперерабатывающая компания в Европе, владеет НПЗ на Сардинии (мощность – 15 млн т), нефтехранилищами в Италии и Испании и сетью из 124 АЗС на юге Испании.