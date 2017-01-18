Евросоюз за год сократил экспорт продовольствия в Россию на 2%

Евросоюз за год сократил экспорт сельхозсырья, продовольственных товаров и напитков в Россию на 2% в стоимостном выражении.

По данным мониторинга, размещенного на сайте Еврокомиссии, экспорт продовольствия из стран ЕС на российский рынок в декабре 2015 - ноябре 2016 г. снизился на 106 млн евро, до 5,513 млрд с 5,619 млрд евро в декабре 2014 - ноябре 2015 г.

При этом в ноябре прошлого года экспорт в Россию вырос на 9,5% (52 млн евро), до 599 млн евро с 547 млн евро в ноябре 2015 г.

По данным на ноябрь, Россия остается пятым по величине рынком для экспортных поставок продовольствия из ЕС. Крупнейшим экспортным рынком является США (в декабре - ноябре поставки продовольствия выросли на 7,6% до $20,6 млрд евро), за ними следует Китай (рост на 10,5% до 11,286 млрд евро), Швейцария (рост на 2,7% до 7,805 млрд евро) и Япония (рост на 7,7% до 5,707 млрд евро).

В целом экспорт продовольствия из ЕС в ноябре оказался на рекордной отметке в 11,7 млрд евро (на 813 млн евро больше, чем годом ранее) благодаря росту поставок в США, Китай, Японию и Южную Корею.