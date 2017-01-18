Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 января 2017 года

Политика

Дональд Трамп — наименее популярный президент США на момент прихода к власти минимум с 1992 г., согласно опросу Wall Street Journal / NBC News. Положительно к нему относятся только 38% опрошенных читать на WSJ.com

Участие Эммануэля Макрона в президентской гонке во Франции в качестве независимого кандидата может изменить расклад. Бывший министр экономики привлекает сторонников, обещая экономические реформы читать на FT.com

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен строит свою президентскую кампанию вокруг выхода Франции из ЕС, намереваясь фактически превратить выборы в референдум по этому вопросу. В отличие от прошлых выборов она детализируют стратегию, а не просто обещает резкий выход из блока читать на WSJ.com

Экономика

Высокий суд Лондона во вторник начал рассматривать иск России к Украине, которая допустила дефолт по облигациям в 2015 г. читать на FT.com

В недавнем интервью WSJ Трамп заявил, что курс доллара слишком высокий. Таким образом, его позиция отличается от политики предшественников на посту президента в последние 20 лет, которые выступали за крепкий доллар ради сохранения низких процентных ставок и контроля над инфляцией читать на WSJ.com читать на FT.com

На курс фунта сейчас больше влияет политика, а не экономические данные. В отличие от большинства валют развитых стран фунт теперь часто ослабевает при хороших экономических новостях и может окрепнуть при плохих читать на WSJ.com

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разрушила надежду многих британских компаний на то, что после Brexit страна сохранит свободный доступ к единому европейскому рынку. Из-за этого рискуют пострадать компании из различных секторов, особенно финансового, автомобильного и аэрокосмического читать на WSJ.com

Британская экономика показала устойчивость после референдума о Brexit во многом благодаря потребителям, которые вопреки прогнозам не сократили расходы читать на WSJ.com

Нынешний год может оказаться «нескучным» для ЕЦБ, который до сих пор не может приблизить инфляцию к целевому значению. С одной стороны, Германия недовольна его мягкой денежной политикой, а с другой стороны, экономисты разочарованы его декабрьским решением сократить размер ежемесячной покупки активов читать на FT.com

Малый и средний бизнес снова задумался о целесообразности инвестиций в Иран после победы Трампа на выборах. Крупные компании, как Airbus, остаются решительными, несмотря на угрозу санкций читать на WSJ.com

Индустрия

Ведущий китайский производитель стали Baosteel отчитался о росте годовой прибыли на 770% примерно до 8,8 млрд юаней ($1,3 млрд). Этому поспособствовали рост цен, сокращение расходов и слияние с конкурентом читать на FT.com

Руководство Rolls-Royce, которая во вторник согласилась заплатить 671 млн фунтов для урегулирования обвинений в коррупции, знало о потенциальных проблемах еще в 2010 г., но решило не сообщать о них властям, следует из судебных документов. Это вызывает вопросы о действиях сэра Джона Роуза, который тогда возглавлял компанию. Власти Великобритании, в отличие от других стран, продолжают расследование читать на FT.com

Автомобили

Особенно пострадать из-за Brexit могут автопроизводители. Великобритания стала для них крупным производственным центром, импортируя комплектующие и экспортируя готовые автомобили, но теперь этому угрожают таможенные пошлины читать на WSJ.com

Энергоресурсы

ExxonMobil увеличивает свое присутствие на сланцевом месторождении Permian Basin. Она объявила о покупке компаний, принадлежащих семье Басс, более чем за $5,6 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме в Давосе выразил сомнения в том, что производителям сланцевой нефти в США удастся сильно нарастить добычу в ближайшее время читать на FT.com

Финансы

Советник Трампа Энтони Скарамуччи продает долю в хедж-фонде SkyBridge, который он основал, китайской HNA Group, чтобы присоединиться к администрации нового президента читать на FT.com

Десятки человек протестовали возле штаб-квартиры Goldman Sachs в Нью-Йорке во вторник. Они недовольны тем, что перед выборами Трамп обещал уменьшить связи между Вашингтоном и Уолл-стрит, но после выбрал в свою администрацию несколько человек, имеющих отношение к Goldman Sachs читать на FT.com

Ожидается, что Goldman Sachs в среду отчитается о росте прибыли и выручки в IV квартале. Вот пять вещей, на которые следует обратить внимание читать на WSJ.com

Результаты Goldman Sachs в IV квартале превзошли прогнозы аналитиков читать на WSJ.com

Во вторник стали известны детали соглашения Deutsche Bank с минюстом США на $7,2 млрд об урегулировании обвинений в продаже банком проблемных ипотечных ценных бумаг читать на WSJ.com

Кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин в 2009 г., когда он возглавлял банк OneWest, убедил регуляторов закрыть и продать ему проблемный First Federal Bank, выходя за традиционные в таких случаях рамки читать на WSJ.com

Гонконгский регулятор подал иски против UBS, Standard Chartered и KPMG в связи с нарушениями при проведении в 2009 г. IPO ныне ликвидированной китайской компании читать на FT.com

Технологии

Власти США подали в суд на Qualcomm, предъявив ей антимонопольные обвинения. При этом в декабре Южная Корея решила оштрафовать компанию на $853 млн по аналогичным обвинениям читать на WSJ.com читать на FT.com

Toshiba думает об отделении прибыльного подразделения по производству полупроводников, чтобы сделать этот бизнес более конкурентоспособным читать на WSJ.com

Hewlett Packard Enterprise приобретет за $650 млн стартап SimpliVity, занимающийся хранением данных. Недавно он оценивался в $1 млрд читать на WSJ.com

Apple повысит цены в британском App Store на четверть из-за падения курса фунта читать на FT.com

Сервисы онлайн-объявлений Letgo и OfferUp привлекли более $300 млн инвестиций за последние полгода, хотя почти не имеют доходов. Они намерены потеснить популярный в США сервис онлайн-объявлений Craiglist читать на WSJ.com

Стартап Forward, основанный экс-сотрудником Alphabet Адрианом Ауном, намерен предлагать более эффективные медицинские услуги с помощью технологий искусственного интеллекта читать на WSJ.com

Медиабизнес

Акции Pearson рухнули более чем на 20% в среду утром после того, как компания предупредила о том, что не достигнет цели по прибыли в 2018 г. Также компания планирует продать свою долю в издательстве Penguin Random House читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Bayer вслед за другими компаниями пообещала сделать дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места в США, чтобы угодить Трампу. Недавно состоялась встреча избранного президента с гендиректором Bayer Вернером Бауманном и гендиректором Monsanto Хью Грантом читать на WSJ.com читать на FT.com

Производитель игрушек Mattel назначил своим новым гендиректором топ-менеджера Google Маргарет Георгиадис читать на WSJ.com

Поглощение Reynolds American за $49,4 млрд компанией British American Tobacco связано с интересом последней к американскому рынку читать на FT.com читать на WSJ.com

Еще одна лаборатория занимавшегося анализами крови стартапа Theranos осенью провалила проверку регуляторов, утверждают знакомые с ситуацией люди. Theranos не сообщала этого инвесторам и пациентам читать на WSJ.com

Недвижимость

Совокупная стоимость жилых домов в Великобритании достигла рекордных 6,8 трлн фунтов. За последние три года она выросла на 1,5 трлн фунтов читать на FT.com

Менеджмент

Во все большем числе крупных компаний США работающие в них женщины являются главными кандидатами на пост гендиректора. Если им удастся его занять, число женщин-руководителей может стать беспрецедентным читать на WSJ.com

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