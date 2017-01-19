Структуры Махмудова вышли из ресторанного холдинга, развивающего сети «Колбасофф» и Goodman

Развивавший сети ресторанов «Колбасофф» и Goodman холдинг «Арпиком» сейчас работает только по франшизе, сообщает РБК. Структуры, «подконтрольные» президенту Уральской горно-металлургической компании Искандеру Махмудову, «приняли решение отказаться от участия в управлении ресторанами», рассказал порталу ресторатор Андрей Зайцев (владеет ресторанами Noa, L'Аlbero, «Синьори», Pescatore). Компании Зайцева «Спецпроект» переданы права на использование в России основных брендов «Арпикома» – «Колбасофф», «Филимонова и Янкель» и Goodman. В Роспатенте ООО указано как сублицензиат на марку «Колбасофф», отмечает РБК. Всего в сети «Арпикома» было 20 ресторанов в Москве и Новосибирске и один ресторан Goodman в Киеве.

По словам Зайцева, он предложил продать каждый ресторан «Арпикома» отдельному юрлицу и управлять ими как франчайзинговыми. Сейчас все эти рестораны принадлежат различным инвесторам, а со «Спецпроектом» у них заключены договоры коммерческой концессии.

Структуры Махмудова вышли из бизнеса «спустя немного времени» после приобретения в 2014 г. пакета у одного из основателей «Арпикома» – Михаила Зельмана, утверждает Зайцев. Раскрывать подробности он не стал.