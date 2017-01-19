Чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев 2016 года выросла на 5,25% – до 709,3 млрд рублей

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2016 г. выросла на 5,25% и составила 709,3 млрд руб. Это следует из отчетности российской компании.

Выручка «Газпрома» за отчетный период выросла на 2,73% до 4,321 трлн руб. В компании отметили, что увеличение выручки от продаж в основном было вызвано увеличением реализации газа в Европу и другие страны.