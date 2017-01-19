Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 января 2017 года

Политика

Амбиции России на Ближнем Востоке растут на фоне успеха военной кампании в Сирии, говорят эксперты. Она пытается позиционировать себя важным партнером для стран региона, несмотря на то что у тех противоположные интересы читать на FT.com

Украина пытается модернизировать свое вооружение и ждет, будут ли США продолжать поддерживать ее при новом президенте Дональде Трампе читать на WSJ.com

Точка зрения

Попытки ЕС договориться с Ливией о сокращении потока мигрантов заходят в тупик толком и не начавшись. К тому же Россия поддерживает бывшего генерала Халифу Хафтара, и европейские политики опасаются, что Москва хочет увеличить свое влияние в северной Африке, пишет редактор по Европе Financial Times Тони Барбер читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ оставил процентные ставки прежними и не стал вносить изменения в программу покупки облигаций читать на FT.com

Европейские лидеры на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказывают опасения по поводу восстановления экономики еврозоны в этом году. Ему могут помешать результаты выборов в ряде стран читать на WSJ.com

Уилбур Росс на слушаниях по своей кандидатуре на пост министра торговли США в среду назвал Китай «самой протекционистской» из крупных стран. Также он заявил, что понимает риски, связанные с введением импортных пошлин читать на FT.com

Азиатские страны очень зависят от торговли, поэтому перспектива создания торговых барьеров Трампом беспокоит местных инвесторов читать на FT.com

Китай ускорил продажу принадлежащих ему гособлигаций США, и в ноябре их запасы у него достигли минимума с 2010 г. Это связано с попытками Китая стабилизировать курс юаня читать на FT.com читать на WSJ.com

Управляющие ФРС США готовятся обсуждать сокращение ценных бумаг на балансе центробанка. Их размер достиг $4,5 трлн в результате денежного стимулирования читать на FT.com

Администрация Обамы поспешила завершить ряд расследований в отношении крупных компаний перед передачей власти Трампу. За последние три недели власти США заключили с ними соглашения об урегулировании претензий примерно на $20 млрд читать на WSJ.com

Индустрия

Safran приобретет за 8,5 млрд евро конкурента Zodiac Aerospace. В результате сделки двух французских компаний будет создан третий в мире по выручке поставщик для аэрокосмической отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Airbus заключила соглашение с Palantir, занимающейся анализом данных, которое должно помочь ей ускорить выпуск нового самолета A350 читать на FT.com

Автомобили

Экс-гендиректор Volkswagen Мартин Винтеркорн в четверг появился перед властями Германии, чтобы ответить на вопросы о «дизельгейте». Но он отказался говорить, когда впервые узнал о занижении уровня выбросов, сославшись на продолжающиеся расследования читать на FT.com

Энергоресурсы

Попыткам ОПЕК поддержать цены на нефть может помешать рост нефтедобычи стран, не входящих в картель, предупредило в своем ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) читать на WSJ.com

Повышение процентных ставок ФРС может оказать влияние на рынок нефти. Например, для производителей сланцевой нефти в США займы станут дороже читать на WSJ.com

Аналитики скептично относятся к прогнозам Китая о замедлении роста импорта нефти в следующие пять лет читать на WSJ.com

В прошлом году, в разгар обвал цена на нефть, инвесткомпания Ares Management одолжила $350 млн испытывавшей проблемы техасской нефтяной компании Clayton Williams. Теперь Noble Energy согласилась приобрести Clayton Williams за $2,7 млрд, и Ares заработает благодаря этому более $1 млрд читать на WSJ.com

Котировки акций Toshiba в четверг упали на 16% из-за опасений, что компании грозит кризис из-за крупных списаний в подразделении, занимающемся атомной энергетикой читать на FT.com читать на WSJ.com

Крупный план

Toshiba может быть вынуждена продать свои лучшие активы, чтобы справиться с проблемами, возникшими из-за неудачной покупки в 2006 г. компании Westinghouse, строящей атомные электростанции читать на FT.com

Финансы

Стивену Мнучину в четверг на слушаниях по его кандидатуре на пост министра финансов предстоит ответить на неприятные вопросы демократов по поводу деятельности банка OneWest, который он возглавлял, после финансового кризиса читать на FT.com

Прибыль пяти крупнейших инвестбанков США значительно выросла в IV квартале благодаря удачной трейдинговой деятельности после президентских выборов читать на WSJ.com читать на FT.com

На форуме в Давосе банкиры обсуждают планы о перемещении некоторых операций из Лондона в связи с Brexit читать на FT.com

Прошлый год был самым вялым для рынка IPO в США с 2003 г. Но уже в начале этого года должно состояться несколько IPO, в том числе оцениваемого в $20-25 млрд стартапа Snap. Если их размещения окажутся успешными, это может воодушевить и другие компании читать на WSJ.com

Из-за развития технологий некоторые доходы банков могут снизиться, но в то же время технологии помогут им сократить расходы, говорится в исследованиях читать на WSJ.com

Технологии

Суд Южной Кореи не выдал ордер на арест наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна, который оказался замешан в коррупционном скандале читать на WSJ.com читать на FT.com

NASA официально признало, что США не успеют к 2018 г. подготовить космический корабль для транспортировки американских астронавтов на орбиту. Поэтому NASA хочет зарезервировать больше мест для них на российских космических кораблях читать на WSJ.com

Искусственный интеллект может создать больше рабочих мест, чем уничтожить, надеются некоторые технологические эксперты, обсудившие эту тему в Давосе. Но они также предупреждают, что плоды новой технологической революции будут распределены несправедливо и переход к новым моделям организации труда станет губительным для многих работников читать на WSJ.com

Google приобретет у Twitter подразделение Fabric, занимающееся инструментами для разработчиков мобильных приложений читать на WSJ.com

Гендиректор и сооснователь Baidu Робин Ли прекратит заниматься ежедневными проблемами компании и сосредоточится на стратегическом управлении. Директором по операционной деятельности назначен Ци Лу, эксперт по искусственному интеллекту из Microsoft читать на FT.com

Медиабизнес

Пол Маккартни подал в суд на Sony/ATV Music Publishing, чтобы вернуть себе авторские права на многие хиты Beatles с 2018 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Число подписчиков онлайн-видеосервиса Netflix быстро растет и в этом году должно достичь 100 млн. Американская компания активно расширяет свой бизнес по всему миру читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Alibaba будет спонсировать шесть следующих Олимпийских игр. Это поставит ее в один ряд с другими известными компаниями читать на FT.com

Mondelez продает знаменитую австралийскую пасту Vegemite и ряд других брендов австралийской Bega Cheese примерно за $350 млн. Практически всю свою почти вековую историю бренд Vegemite принадлежал американцам читать на WSJ.com читать на FT.com

Спорт

Manchester United возглавил рейтинг самых богатых футбольных клубов Deloitte с рекордной выручкой 689 млн евро в прошлом сезоне. Предыдущие 11 лет первым был Real Madrid, который в этот раз опустился на третье место читать на FT.com

Менеджмент

В последние часы президентства Обамы министерство труда США подало иски против Oracle и JPMorgan Chase, обвиняя их в дискриминационной кадровой политике и оплате труда сотрудников читать на WSJ.com читать на WSJ.com

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