Анонс «Ведомостей» на 20 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

зарплату в конверте получают 40% сотрудников малых и средних компаний;

курс биткоина все больше отражает происходящее в Китае;

малый бизнес почти не дает рабочих мест.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: по доходности банковские карты все меньше отличаются от депозитов

и статью на полосе «Комментарии»: Трамп может оказаться импровизатором почище Путина.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».