Анонс «Ведомостей» на 20 января 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
зарплату в конверте получают 40% сотрудников малых и средних компаний;
курс биткоина все больше отражает происходящее в Китае;
малый бизнес почти не дает рабочих мест.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: по доходности банковские карты все меньше отличаются от депозитов
и статью на полосе «Комментарии»: Трамп может оказаться импровизатором почище Путина.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».