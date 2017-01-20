Суд оштрафовал Uber на $20 млн за обман водителей

Окружной суд в Сан-Франциско приговорил сервис такси Uber к выплате $20 млн штрафа за введение в заблуждение водителей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill, обвинения компании предъявила Федеральная торговая комиссия (FTC) США. По ее данным, почти в двух десятков городов Uber называла водителям завышенные суммы будущих заработков и вводила в заблуждение по вопросу финансирования покупки машин.

На сайте Uber говорилось, , что медианный годовой доход ее водителей в Нью-Йорке превышал $90 000, в Сан-Франциско - $74 000. Работавшие по 40 часов в неделю водители на самом деле зарабатывали $29 000 в Нью-Йорке и около $21 000 в Сан-Франциско. С января по март 2015 г. на сайте объявлений Craigslist компания обещала водителям высокую почасовую оплату, например, $25 в час в Бостоне и $18 в час в Миннеаполисе. FTC установила, что в среднем по США менее 30% водителей смогли заработать указанные Uber суммы, в Бостоне эта доля была меньше 10%.

Uber отрицает, что обманывала водителей, но пообещала улучшить практику по работе с ними. Сделка с регулятором не предполагает, что компания официально признает вину. Также Uber договорилась, что вопрос о компенсациях водителей будет решен по согласованию с властями.

В профсоюзе независимых водителей считают, что компании вроде Uber перекладывают бремя издержек и рисков на водителей и налогоплательщиков, так как не обеспечивают работников медицинской страховкой и оплачиваемыми больничными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС. Таким образом, на водителя ложится необходимость оплачивать счета за автомобиль, топливо, ремонт, страховку и другие расходы.