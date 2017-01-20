Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 января 2017 года

Политика

Визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву на этой неделе показывает, что Россия меняет стратегию в отношениях с бывшими советскими республиками и намерена чаще использовать пряники, а не кнут читать на WSJ.com

Правительство президента Сирии Башара Асада увеличивает покупки нефти и газа у «Исламского государства» (запрещено в России), говорят американские и европейские чиновники. Режим Асада нуждается в энергоресурсах, а террористы — в деньгах читать на WSJ.com

Дональд Трамп ожидает свою инаугурацию на пост президента США в пятницу читать на FT.com

Бенуа Амон, несмотря на радикальные идеи, пользуется популярностью и может опередить Мануэля Вальса на праймериз социалистов для участия в президентских выборах во Франции. Например, он предлагает ввести налог на роботов, чтобы выплачивать людям ежемесячный базовый доход в размере около 750 евро читать на FT.com

Экономика

Рост ВВП Китая составил 6,7% в 2016 г., достигнув целевого значения. Но это было достигнуто с помощью денежного и фискального стимулирования, а в этом году сложности может создать возможная торговая война с Трампом читать на WSJ.com читать на FT.com

Десятки крупных компаний пообещали создать около 130 000 рабочих мест в США с тех пор, как Трамп победил на выборах. Но не так уж просто определить, сколько из них планировали это заранее, а сколько — из-за давления со стороны Трампа читать на WSJ.com

Стивен Мнучин на слушаниях по своей кандидатуре на пост министра финансов США высказался в поддержку крепкого доллара и попытался разъяснить комментарии Трампа о том, что курс доллара слишком высокий читать на FT.com

Председатель ФРС США Джанет Йеллен в четверг заявила, что она не видит риска перегрева экономики США. Но в то же время она высказалась за постепенную нормализацию денежной политики читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкие компании ускоряют расширение своего бизнеса в США, несмотря на неопределенность по поводу политики Трампа. В прошлом году они объявили о 64 поглощениях в США на $88,5 млрд, согласно Dealogic читать на WSJ.com

С начала года объявлено о слияниях и поглощениях с участием европейских компаний почти на $100 млрд. Но банкиры говорят, что пока еще рано делать выводы об устойчивом росте активности в Европе читать на WSJ.com

Индустрия

BHP Billiton и Vale в четверг договорились к июню урегулировать требование бразильских прокуроров о выплате компенсации в размере $48 млрд за прорыв дамбы в ноябре 2015 г. читать на FT.com

Акции американской железнодорожной компании CSX подорожали на 23% в четверг. Это вызвано тем, что гендиректор ее конкурента Canadian Pacific Railway Хантер Харрисон в среду неожиданно ушел в отставку, отказавшись от компенсации в размере $89 млн, чтобы при поддержке инвестора-активиста побороться за руководящий пост в CSX читать на WSJ.com

Автомобили

Американские регуляторы прекратили расследование аварии ехавшего на автопилоте автомобиля Tesla, в результате которой погиб его владелец. Они решили, что Tesla не нужно устраивать из-за этого отзыв автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в пятницу утром подорожала благодаря прогнозам о росте глобального спроса и сокращению добычи ОПЕК читать на WSJ.com

Американские нефтяники, уверенные в восстановлении цен на нефть, увеличивают свои бюджеты на 2017 г. читать на WSJ.com

Производителей сланцевой нефти в США охватила «пермания». Месторождение Permian Basin пользуется большой популярностью у нефтяников благодаря низкой себестоимости добычи, поэтому туда направлены инвестиции, и активы там сильно дорожают читать на FT.com

Финансы

Порой рынки неожиданно себя ведут в первые 100 дней после вступления президентов США в должность. Это напоминает о том, что экономические и рыночные условия и международный контекст в этот период тоже важны читать на WSJ.com

Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон заработает $28 млн по итогам 2016 г. благодаря хорошим результатам банка читать на WSJ.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг встретилась с руководителями несколькими крупных американских банков. Ранее они предупреждали, что переместят некоторые операции из Лондона в ЕС после Brexit читать на WSJ.com

Менеджеры некоторых крупнейших банков США рассказали FT, что они готовят двухэтапный план, который позволит постепенно переместить операции из Лондона после Brexit читать на FT.com

Индонезийский магнат подал иск на $1,1 млрд против Goldman Sachs, обвиняя банк в том, что он незаконно владеет акциями его конгломерата Hanson International. Это уже не первая подобная проблема, с которой сталкиваются иностранные банки в Индонезии читать на FT.com

Citigroup заплатит $25 млн штрафа для урегулирования обвинений в манипулировании методом спуфинга на рынке гособлигаций США читать на FT.com

Технологии

Samsung выяснила причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7, говорят знакомые с ситуацией люди. Компания опубликует заключение в понедельник читать на WSJ.com

Google — это не только крупнейший продавец онлайн-рекламы, но и один из крупнейших ее покупателей, выявило исследование WSJ. Google использует ее для продвижения своих продуктов, но это создает конфликт интересов читать на WSJ.com

Команда Трампа поддерживает призывы администрации Барака Обамы о необходимости занять жесткую позицию по отношению к Китаю в секторе полупроводников читать на FT.com

Медиабизнес

Место Джона Фэллона на посту гендиректора Pearson под угрозой, так как инвесторы недовольны падением котировок ее акций более чем на 20% в среду из-за очередного предупреждения об ухудшении результатов читать на FT.com

Потребительский рынок

McDonald's намерена расширить свое присутствие в России и осваивает такие новые для себя территории, как Сибирь. Но там она встречает знакомых конкурентов KFC и Burger King читать на WSJ.com

Uber договорилась с властями США о выплате $20 млн штрафа за то, что вводила в заблуждение водителей по поводу потенциальных заработков читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский сервис по вызову водителей Didi Chuxing впервые пошел на значительную уступку регуляторам. Он подчинился их требованиям оставить в Шанхае только местных водителей и зарегистрированные в городе автомобили читать на FT.com

Нынешний гендиректор Marks and Spencer Стив Роув пытается возродить бренд, который остается крупнейшим продавцом одежды в Великобритании, но на мировом рынке уступает таким более крупным конкурентам, как H&M и Primark читать на FT.com

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