Минэнерго заявило о сокращении добычи нефти опережающими темпами

Сокращение суточных объемов нефти в России достигло 100 000 баррелей в сутки, заявил министр энергетики Александр Новак. Его цитирует «Прайм». «Компании наши идут опережающими темпами, мы хотели в феврале выйти на эти показатели», - добавил чиновник.

ОПЕК в ноябре договорилась о сокращении добычи странами-участницами картеля на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. 10 декабря нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 000 баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.