Петербург и «Газпром» обдумывают создание «арктического кластера» для освоения шельфа

Петербург и «Газпром» работают над созданием арктического кластера для эффективного освоения арктического шельфа, сообщил губернатор Георгий Полтавченко. Как передает «Прайм», он отметил, что «арктический кластер» - это условное название. Цель проекта - «консолидация всех возможностей Санкт-Петербурга, его предприятий, научных организаций, конструкторских бюро над созданием современного оборудования, техники для освоения арктического шельфа», объяснил руководитель региона.

«Газпром» здесь может стать одним из самых главных заказчиков, добавил Полтавченко. Он отметил, что у руководителя концерна Алексея Миллера и его коллег есть интерес к этой работе. «И, самое главное, у нас есть мощная база, на которой можно выстраивать его создание», - сказал губернатор.