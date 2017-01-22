Венесуэла сократила добычу в январе более чем на 50% от обещанного уровня

Венесуэла сократила добычу в январе 2017 г. более чем на 50% от обещанного уровня, заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

«Мы сократили примерно на 90 000 баррелей, это больше половины от того, что мы обещали», - сказал он.

Мартинес добавил, что ОПЕК выполняет соглашение по сокращению добычи нефти на 80%.

В воскресенье в Вене пройдет первое заседание комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК, на котором министры намерены утвердить механизм мониторинга добычи и подвести первые итоги реализации соглашения по сокращению глобального перепроизводства сырья.