Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду составит 35–37 млн тонн

Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2016 г. - июнь 2017 г.) составит 35-37 млн т, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в Берлине в воскресенье, 22 января.

При этом экспортный потенциал текущего сельхозгода он оценивает в 40 млн т.

«Прогноз экспорта зерна в сезоне 2016/2017 - 35-37 млн т. Объем экспорта будет определяться уровнем цен мирового рынка на основные зерновые культуры, курсом рубля к доллару США, а также динамикой роста логистических расходов при перевозках зерна», - сказал министр.

По данным Минсельхоза, с начала сельхозгода, то есть с 1 июля 2016 г. по 18 января 2017 г., Россия экспортировала 21,28 млн т зерна, что на 0,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (21,344 млн т). При этом объем экспорта пшеницы увеличился на 4,8% и составил 16,734 млн т.

В прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 33,9 млн т зерна.