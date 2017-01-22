Анонс «Ведомостей» на 23 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

большинство людей не пользуется интернетом – он им не нужен;

будущий госсекретарь США - истовый бойскаут и убежденный протестант;

долго держать подозреваемого под арестом станет сложнее.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как и у кого Москва закупает лекарства и другую медицинскую продукцию

и статью на полосе «Комментарии»: в Давосе Китай заявил о себе как о новом лидере мира.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».