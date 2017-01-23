Продажа бензина Аи-95 по талонам началась в Магадане

На АЗС Магадана введено ограничение по продаже бензина Аи-95, она осуществляется по талонам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент цен и тарифов регионального правительства. «Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона», – отмечается в сообщении.

Цены нефтепродуктов в регионе находятся на постоянном контроле правительства области, заявили в департаменте.