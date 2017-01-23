Саудовская SABIC выкупила у Shell долю в их нефтехимическом СП за $820 млн

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) подписала соглашение о приобретении за $820 млн 50%-ной доли англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell в их совместном предприятии Saudi Petrochemical Co (SADAF), говорится в пресс-релизе Shell.

Таким образом, у SABIC будет полный контроль над SADAF. При этом Shell отмечает, что сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Как отмечается, ее планируется завершить в конце 2017 г.

В настоящее время в распоряжении SADAF имеется шесть нефтехимических заводов с общим объемом производства около 4 млн метрических тонн в год.

SABIC является одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале 2016 г. произошло слияние компании с британской BG Group plc.