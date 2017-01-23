Россия в декабре стала лидером по экспорту нефти в Китай

Россия вернула лидерство по экспорту нефти в Китай в декабре, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного бюро КНР.

Импорт нефти из России увеличился в годовом выражении на 4,8% до 5,04 млн т. При этом в ноябре Китай импортировал из России 4,6 млн т этого сырья.

Саудовская Аравия в отчетном месяце уступила России, поставив в Китай нефти меньше на 20% в годовом выражении – 3,57 млн т (в ноябре было 4,71 млн т).

Кроме того, импорт из Омана вырос на 20% до 3,74 млн т, в ноябре Китай импортировал 2,84 млн т нефти из этой страны.

Импорт нефти из Ирана увеличился на 30% в годовом выражении, до 2,93 млн т, ноябрьский показатель находился на уровне 2,51 млн т. Импорт из Анголы вырос на 1,8% до 3,4 млн т. Месяцем ранее показатель составлял 3,49 млн т.