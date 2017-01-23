«Северсталь» продает итальянскую Redaelli Tecna

«Дочка» «Северстали» Алексея Мордашова – «Северсталь-метиз» – подписала обязывающее соглашение о продаже Redaelli Tecna S.p.A. Об этом говорится в сообщении российской сталелитейной компании.

В качестве покупателя выступает австрийская компания Teufelberger Wirerope GmbH. Сумма сделки не раскрывается. Ее закрытие ожидается в первом полугодии 2017 г.

Активы Redaelli Tecna S.p.A. расположены в Италии. Компания является мировым лидером рынка высокотехнологичных специальных канатов (в том числе применяемых для офшорного бурения, производства инженерных систем, строительных кранов, оборудования для горной добычи и т. д.).