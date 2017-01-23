Тиньков вернулся в список миллиардеров по версии Forbes

Основной акционер банка «Тинькофф» Олег Тиньков вернулся в список долларовых миллиардеров по версии Forbes.

Согласно информации издания, состояние Тинькова оценивается более чем в $1,1 млрд.

Причиной увеличения состояния банкира стал рост котировок «Тинькофф банка» на Лондонской бирже в 2016 г. – акции выросли за год с $3 до $10,5, или на 350%. В то же время размещение проходило по цене $3,2 млрд за компанию, или $17,5 за одну акцию.

В течение 2016 г. «Тинькофф банк» несколько раз повышал свои собственные прогнозы по чистой прибыли. Банк прогнозирует чистую прибыль в 9–10 млрд руб. А в 2017 г. менеджмент рассчитывает заработать 13–14 млрд руб.