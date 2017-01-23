Путин обсудит с Сечиным работу «Роснефти»

Путин обсудит с Сечиным итоги работы «Роснефти» в 2016 г. и планы на 2017 г., сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин обсудит сегодня с исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным итоги работы компании в 2016 г. и планы на 2017-й. «Сечин расскажет [Путину] по "Роснефти", по 2016 году и о перспективных планах развития компании», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что президент сейчас, в эти дни, получает доклады руководителей крупных компаний, особенно энергетических, по итогам 2016 г. и о планах на этот год.

Также сегодня президент встретится с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, с которым будет обсуждаться работа созданной в конце 2016 г. Авиационной коллегии.