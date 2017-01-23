Путин одобрил предоставление популярных маршрутов компаниям с российскими самолетами

Авиакомпании, которые больше будут использовать российские самолеты, получат направления на популярные маршруты, сообщил в понедельник, 23 января, вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Для того чтобы нам защитить наш внутренний рынок. Мы видим эти маршруты: огромная, большая наша страна, это полёты на Дальний Восток, а также туристические маршруты в те страны, которые наиболее приемлемы для россиян, эти маршруты будут даваться только тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолёты», - сказал Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по «Интерфаксу»).

Путин это предложение поддержал. «Что касается (наиболее прибыльных) маршрутов - это очень правильно, это хороший бонус (для авиакомпаний, закупающих самолеты российского производства)», - отметил он (его слова приводит ТАСС).

Как подчеркнул Рогозин, проблема небольшой доли российской техники наиболее актуальна для дальнемагистральных самолетов. «У нас сегодня рынок практически на 80% - это Airbus и Boeing, - заметил он. - Хоть у нас и говорят некоторые либералы, что если самолет хороший, то его будут покупать везде, но это не так. Попробуйте, например, продать Airbus на американском рынке или Boeing - в Европе. Всегда существуют гласные и негласные протекционистские меры».