«Газпром» решил продать долю в германской сети газопроводов Gascade – «Интерфакс»

«Газпром» задумался о продаже доли в германской сети газопроводов Gascade - активе, который он создавал совместно с германским партнером BASF/Wintershall на протяжении последних двух десятков лет.

Как сообщили «Интерфаксу» источники в отрасли, высшее руководство «Газпрома» уже приняло принципиальное решение о продаже. Сделку предписано провести в 2017 г. При этом источники в отрасли подтвердили «Интерфаксу» наличие большого числа потенциальных претендентов на этот актив.

«Газпром» в 2012-2015 гг. провел сделку обмена активами с BASF/Wintershall, получив от германского партнера доли в сбытовых партнерствах Wingas, WIEH, WIEE, а также долю в СП по хранению газа astora.

Было решено не включать в сделку совместно построенные газопроводы, объединенные в компанию Wingas Transport GmbH (сменила название на Gascade Gastransport GmbH). Этому противостоял Третий энергетический пакет ЕС, по которому вертикально-интегрированные компании не должны владеть сетями. Даже с акционерами - вертикально интегрированными компаниями Gascade стала полностью независимой. Вплоть до того, что работники могли переходить из одной компании в другую только после паузы в несколько месяцев (сooling-on/сooling-off).

Газотранспортная сеть Gascade включает 2400 км линейной части газопроводов и 9 компрессорных станций с 29 ГПА. Объем транспортировки - порядка 40 млрд куб. м.