Рогозин пообещал, что летные испытания МС-21 начнутся весной

Летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 состоятся в начале весны, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«В начале весны примерно мы поднимем в воздух МС-21, наш магистральный самолет. Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посетил ЦАГИ, посмотрел, как идут прочностные испытания самолета. В самом Иркутске также идет подготовка к первому полету», - сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Он также сообщил, что правительством будет подготовлен план по синхронизации производства новых самолетов МС-21, Ил-114, ближнемагистрального пассажирского самолета на 64 пассажиро-места и Ил-96-400.

Рогозин также отметил, что компаниям, которые собираются использовать эти отечественные лайнеры, будут предоставляться льготы, в том числе и по лизингу, а также выгодные маршруты.